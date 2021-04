UNSR: „Actualul guvern dorește să trimită viitorul țării în străinătate” Uniunea Naționala a Studenților din Romania susține ca Guvernul vrea sa trimita tinerii sa studieze in strainatate pe banii statului. „Precum boierii din veacul al XIX-lea care iși trimiteau copiii la studii in Franța, Germania, Austria sau Marea Britanie, actualul guvern dorește sa trimita viitorul țarii in strainatate pentru a-și finaliza studiile superioare, pe banii statului care nu vor fi returnați, in cazul in care aceștia aleg sa se intoarca in Romania. UNSR considera acest proiect de lege nepotrivit pentru standardele de invațamant ale țarii noastre in prezent și considera ca se incearca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa trimita tinerii sa studieze in strainatate pe banii statului, fara ca aceștia sa fie returnați, precum boierii din veacul al XIX-lea care iși trimiteau copiii la studii Franța, Germania, Austria sau Marea Britanie, susține Uniunea Naționala a Studenților din Romania. „Precum boierii…

- Pentru o mai buna monitorizare a activitatii transportatorilor si conducatorilor auto straini pe teritoriul Romaniei, Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita autoritatilor romane introducerea formularului de localizare a pasagerilor. In contextul pandemiei unele state…

- In Europa, organismele de reglementare si-au exprimat puncte de vedere contradictorii in ceea ce priveste recomandarea vaccinului Oxford AstraZeneca la oamenii in varsta. Intr-un editorial pentru The Conversation, Julian Savulescu si Jonathan Pugh, cercetatori la Oxford, pledeaza pentru folosirea vaccinului…

- Anunțul a fost facut miercuri de autoritațile elvețiene, intr-un moment in care mai multe state UE decid, unul dupa celalalt, sa nu foloseasca vaccinul AstraZeneca pentru persoanele de peste 65 de ani. Elveția a decis sa nu autorizeze momentan vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford și compania anglo-suedeza…

- Testele rapide ptr COVID-19 costa in Romania intre 30 si 68 de lei Testele rapide pentru depistarea noului coronavirusul costa în România între 30 si 68 de lei, nivel comparabil cu preturile practicate în mai multe tari europene. Acest gen de testare depisteaza…

- Prețul unui test rapid antigen SARS-CoV-2, pentru autotestare, vandut online in Romania variaza intre 30 lei și 68 lei, situandu-se la un nivel comparabil cu prețurile practicate in mai multe țari europene, arata o analiza a Consiliului Concurenței . „Testul antigen este cel mai nou tip de testare și,…

- In luna decembrie 2020, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -3.3% fata de decembrie 2019, atingandu-se un nivel de 1,031,070 unitați. In perioada ianuarie-decembrie 2020: – se inregistreaza scaderi ale inmatricularilor de autoturisme noi in toate tarile din UE. Pe principalele…