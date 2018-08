Unsprezece supravieţuitori ai catastrofei aviatice din Mexic dau în judecată compania Aeromexico Avionul Embraer-190, cu 103 persoane la bord, s-a prabusit in nordul Mexicului la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Durango. Toti pasagerii si membri echipajului au supravietuit, iesind din avion inainte ca acesta sa ia foc.



Cel putin 65 de pasageri erau cetateni americani, intre care numerosi locuitori din zona Chicago."Toti cei care s-au aflat in avion au dreptul sa stie exact ce a provocat prabusirea aparatului de zbor. Un avion nu cade pur si simplu din cer pentru ca ploua torential", a spus Thomas A. Demetrio cofondator al Corboy&Demetrio. Aeromexico nu a raspuns… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece pasageri americani care au supravietuit accidentului aviatic produs pe 31 iulie in nordul Mexicului au intentat proces la Chicago impotriva companiei aeriene mexicane Aeromexico, potrivit unei declaratii a biroului de avocati Corboy&Demetrio, relateaza marti Reuters, preluata de Agerpres. …

- Anchetatorii au descoperit inregistrarile de zbor ale avionului liniei aeriene Aeromexico, prabusit marti in nordul Mexicului, in Durango, potrivit BBC. Toate cele 103 persoane prezente...

- Cutiile negre ale avionului Aeromexico care s-a prabusit marti la scurta vreme de la decolare in nordul Mexicului au fost recuperate, au anuntat miercuri autoritatile aviatiei civile, relateaza DPA, potrivit Agerpres. "Sunt intr-o stare acceptabila", a declarat seful autoritatii de aviatie civila,…

- Un avion avand la bord 97 de pasageri si un echipaj de patru persoane s-a prabusit marti in nordul Mexicului, in jurul orei locale 16.00 (21.00 GMT), la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Durango, relateaza presa locala, preluata de DPA si Reuters, conform agerpres.ro. Un purtator de…

- O aeronava care apartine companiei aeriene Aeromexico s-a prabusit in nordul statului Durango, marti, guvernatorul statului mentionand ca accidentul a avut loc aproape de un aeroport, conform Reuters.

