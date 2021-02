Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit proiectului, cei care folosesc gaze naturale ar putea primi cel mult 250 de lei, cei care folosesc energie electrica - 500 de lei, iar in cazul utilizarii combustibililor solizi și petrolieri, ajutorul va fi de 80 de lei. Venitul lunar este un criteriu principal pentru acordarea ajutorului…

- ”Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) anuntul privind procedura de atribuire a contractului 'Furnizare echipamente suplimentare de monitorizare a calitatii aerului necesare in vederea cresterii gradului de masurare si de informare a publicului…

- Romanii vor putea face cumparaturi prin Programul ″Rabla pentru electrocasnice 2020″⁣ incepand din data de 15 decembrie, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet. Acesta a mentionat si categoriile de produse ce vor fi incluse in editia din acest…

- Romanii au achizitionat in perioada octombrie 2019-septembrie 2020 un volum de 614 milioane de cutii de medicamente, in scadere cu 2,1% fata de perioada similara din anul precedent, arata studiul Pharma & Hospital Report realizat de Cegedim. Valoarea produselor eliberate catre pacienti…

- Criticata in Romania, dar laudata de Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru modul in care a luptat impotriva epidemiei, fara a recurge la masuri drastice, Suedia si-a anuntat disponibilitatea de a primi pacienti infectati cu coronavirus, aflati in stare grava, din intreaga Europa, inclusiv din Romania,…

- Ne uitam cu admirație la oamenii care au reușit in viața și lasa in urma lucruri minunate pentru familia lor, concetațenii lor, țara lor. Fie ca au creat intreprinderi individuale sau companii mari de nivel național, SUCCESUL lor s-a datorat modului in care s-au implicat și au știut sa organizeze lucrurile.…

- Oamenii legii s-au deplasat la fața locului unde a fost organizata o petrecere care contravenea prevederilor legale incidente Legii 55/2020. Aceștia au aplicat o sancțiune in valoare de 3.000 de lei organizatorului. Citește și: Protest in Piata Victoriei. Romanii ies in strada in urma restrictiilor…