Stiri pe aceeasi tema

- Cele patru universitați timișorene iși vor prezenta oferta educaționala, in cadrul unui eveniment unic, Targul Educațional pentru Elevi ”ATU pentru educația ta”. Acțiunea face parte din seria de activitați desfașurate in cooperare, pentru promovarea ofertei educaționale pentru anul universitar 2023-2024…

- Elevii care termina in aceasta vara clasa a VIII-a au fost invitați sa participe pe 5 aprilie la Gherla, la Targul Ofertelor Educaționale. Gazda evenimentului a fost liceul Petru Maior. In sala de sport a instiuției de invațamant s-au pregatit standuri cu pliante pentru vizitatori, iar doritorii au…

- CMJ Alba recruteaza candidați pentru admiterea in instituțiile de invațamant militare. Oferta educaționala pentru 2023-2024 Centrul Militar Judetean Alba, prin Biroul Informare Recrutare, a inceput activitațile de recrutare a candidaților pentru admiterea in institutiile militare de invatamant liceal,…

- Universitatea “Ovidius” din Constanța organizeaza, in perioada 20 martie – 20 mai 2023, Zilele Porților Deschise, o campanie de promovare a ofertei educaționale, conform unui comunicat de presa transmis de UOC. “Zilele Porților Deschise se vor desfașura pe o perioada extinsa. Astfel, timp de doua luni,…

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați (UDJG) va incepe, in luna martie, o ampla campanie de promovare a ofertei educaționale pentru admiterea din acest an. In parteneriat cu inspectoratele școlare județene, UDJG va organiza trei Targuri educaționale „Student#UDJG”, cu prezența fizica, destinate…

- Vrei sa afli cum este viața de student, care sunt programele de studiu și specializarile scoase la concurs la admiterea din acest an a Universitații „Dunarea de Jos” din Galați? Avem o veste buna pentru tine: in luna martie, UDJG incepe o ampla campanie de promovare in parteneriat cu Inspectoratele…

- Romanul Sebastian Ghiorghiu spune ca a avut noua mașini pana la varsta de 19 ani și a devenit milionar la 24 de ani, iar acum invața tinerii in online cum sa-i calce pe urme. Sebastian Ghiorghiu este nascut in Statele Unite, insa parinții lui sunt originari din Romania și s-au mutat peste Ocean in 1980.…