Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI), in parteneriat cu Directia de Sanatate Publica Iasi si cu Primaria Municipiului Iasi, va deschide un centru de vaccinare anti COVID-19 in Campusul studentesc „Tudor Vladimirescu". Centrul va fi deschis de luni pana sambata, iar inaugurarea sa…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), in parteneriat cu Direcția de Sanatate Publica Iași și cu Primaria Municipiului Iași, va deschide un centru de vaccinare anti COVID-19 in Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”. Centrul va fi deschis de luni pana sambata, iar inaugurarea sa…

- Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), a primit cea mai inalta distincție academica – Doctor Honoris Causa – din partea Universitații Tehnice a Moldova (UTM). Ceremonia a avut loc marți, 14 septembrie 2021, la sediul universitații din Republica…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a fost inclusa pentru prima data in topul universitar „World University Rankings”, realizat de catre Times Higher Education. Ediția din 2022 a acestui clasament arata faptul ca, deși este primul an in care este evaluata, TUIASI se afla pe prima…

- Rectorul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi, prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval, a fost prezent in platoul TV al Ziarului de Iasi, unde a vorbit despre rezultatele admiterii din acest an, despre cele doua recorduri inregistrate la admiterea pentru studentii romani de pretutindeni si pentru…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a anunțat ca va oferi o luna gratuita de cazare studenților care se vaccineaza anti-COVID pana la 31 octombrie 2021. Reprezentanții instituției spera ca asta va motiva tinerii sa se imunizeze, iar universitatea va putea utiliza, astfel, la capacitate…

- Studenții Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) care au efectuat schema completa de vaccinare impotriva COVID-19 cu unul dintre serurile aprobate la nivelul Romaniei (Pfizer, Moderna, AstraZeneca și Johnson&Johnson) vor beneficia de o luna de cazare gratuita in Campusul studențesc…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR-NE) a finalizat portofoliul de proiecte de cercetare in cadrul apelului RIS 3 „Elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiei regionale de specializare inteligenta – RIS3 Nord-Est”. Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) i-au…