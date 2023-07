Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a fost invinsa de campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad, cu scorul de 2-0 (1-0), sambata, la Bansko (Bulgaria), intr-un meci amical, potrivit paginii de Facebook a clubului din Banie. CITESTE SI Israel a invins Georgia la lovituri de departajare si s-a calificat in semifinale…

- Universitatea Craiova disputa sambata, de la ora 18:00, cel de-al treilea amical din cadrul stagiului de pregatire din Bansko, Bulgaria. Oltenii dau piept cu Ludogorets, campioana Bulgariei, iar GSP.ro va transmite toate informațiile de la fața locului. Universitatea va juca sambata un amical impotriva…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Eugen Neagoe, s-a declarat mulțumit de randamentul elevilor sai din amicalul susținut și caștigat miercuri, 2-0 cu FC Drita. VEZI VIDEO! Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Alex Crețu și Ante Roguljic. Acesta a fost cel de-al doilea test susținut…

- Universitatea Craiova a invins-o cu 2-0 pe Drita, vicecampioana din Kosovo, in al doilea meci amical din cantonamentul de pregatire din Bansko, Bulgaria. In al doilea meci de pregatire al verii, unul care i-a pus in fața o adversara complicata, pe vicecampioana din Kosovo, CSU Craiova a repetat scorul…

- Aflata in cantonament la Bansko (Bulgaria), Universitatea Craiova a avut parte luni seara de o vizita-surpriza din partea lui Hristo Zlatinski. Fost mijlocas al Stiintei intre anii 2015-2018, bulgarul ajuns la 38 de ani a ramas legat sufleteste de gruparea alb-albastra. El a acordat un scurt interviu…

- Universitatea Craiova a avut parte de o zi incarcata și astazi, in cadrul cantonamentului pe care-l susține in Bansko (Bulgaria). Alb-albaștrii au lucrat atat la capitolul fizic, cand și cu mingea, semn ca și-au intrat deja in normal cu pregatirea. VEZI VIDEO! De altfel, Știința este pe cale sa-și faca…

- Universitatea Craiova se afla de la mijlocul saptamanii in cantonament, in Bulgaria. Se va pregati la Bansko pana in 6 iulie. De data aceasta, printre alb-albaștri se numara și capitanul Nicușor Bancu. Acesta a revenit dupa cea de-a doua mare accidentare a carierei. Acest necaz l-a ținut departe de…

- Bogdan Mitrea, Sergiu Hanca, Rivaldinho, Ivan Martic, Eduard Florescu și portarul Giedrius Arlauskis au fost transferați anul trecut la Universitatea Craiova, i-au luat banii patronului Mihai Rotaru și au plecat unul dupa altul. Nici macar un intreg sezon n-au bifat. Primii doi l-au costat cel mai mult.…