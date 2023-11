Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Nevazatorilor din Romania, Tudorel Tupilusi, apreciaza interesul autoritatilor de a clarifica situtia detinatorilor de certificate de handicap la nivel national, precizand ca, desi medicina a evoluat, in ultimele doua decenii numarul certificatelor s-a dublat. Tupilusi apreciaza…

- Ministrul de externe iranian Hossein Amirabdollahian a avertizat joi, la ONU, ca daca Israelul nu pune capat represaliilor sale impotriva combatantilor gruparii islamiste Hamas in Fasia Gaza, SUA "nu vor crutate de acest foc", relateaza Reuters."Le spun deschis oamenilor de stat americani, care gestioneaza…

- O firma de avocatura de elita a renunțat la ofertele de munca pentru trei studenți din Ivy League care au semnat scrisori deschise in care iși exprimau sprijinul pentru palestinieni și acuzau Israelul pentru atacurile Hamas, scrie BBC . Davis Polk & Wardwell a declarat ca aceste opinii „contravin direct…

- Ministrul chinez de externe Wang Yi a declarat vineri ca motivul conflictului dintre Israel si gruparea islamista Hamas este „nedreptatea istorica” impotriva palestinienilor, relateaza AFP. „Radacina acestei probleme consta in amanarea indelungata a realizarii aspiratiei Palestinei privind crearea unui…

- In perioada 20 august – 31.09.2023, se desfasoara Campania „Sa aducem copiii la scoala” derulata de Asociatiile neguvernamentale „EUROACTIV” Suceava si „Plai Strabun”, in colaborare cu Inspectoratul Școlar al Judetului Suceava, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, Inspectoratul de Politie al Judetului…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu studentii si profesorii de la Universitatea Columbia, in ultima zi petrecuta la New York. Seful statului a raspuns la intrebarile tinerilor despre felul in care razboiul din Ucraina afecteaza securitatea Romaniei.

- Odata cu incepere unui nou an școlar, la caminele studențești din capitala au inceput petrecerile. Imagini video cu țipete, chiuituri și fluieraturi au fost filmate pe o strada din sectorul Botanica al Capitalei, in toiul nopții. Studenții proaspat cazați la caminul Centrului de Excelenta in Transporturi…

- Elevii pot calatori cu trenul gratuit sau cu reducere incepand de astazi. Cand ar urma sa beneficieze și studenții de facilitați Elevii pot calatori cu trenul gratuit incepand de astazi. Legitimatiile de calatorie cu gratuitate/reducere la transportul pe calea ferata se vor elibera pentru elevi incepand…