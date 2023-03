Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, marti, sa caute o modalitate legala prin care sa opreasca firmele rusesti sa mai trimita gaze lichefiate spre blocul european, prin impiedicarea acestora sa rezerve capacitati, transmite Reuters. Daca va fi aprobata, propunerea de marti ar oferi statelor…

- Țarile din Uniunea Europeana (UE) nu au reușit miercuri, 22 februarie, sa ajunga la un acord asupra noilor sancțiuni impotriva Rusiei, care ar trebui sa intre in vigoare vineri, cu ocazia implinirii unui an de cand a inceput invazia Moscovei in Ucraina, au declarat mai multe surse diplomatice de la…

- Statele membre ale Uniunii Europene analizeaza mijloacele pentru a realiza achizitii comune de munitii pentru Ucraina, iar subiectul va fi pe agenda reuniunii de luni de la Bruxelles a ministrilor europeni de Externe, potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP.

- Uniunea Europeana va lansa, miercuri, un grup ad-hoc pentru a investiga modul in care miliardele de dolari din fondurile rusesti inghetate, inclusiv rezervele Bancii Centrale, pot fi folosite pentru lucrarile de reconstructie din Ucraina, a declarat marti guvernul suedez, transmite Reuters, conform…

- Doua avioane de lupta F-35 olandeze au interceptat luni o formatie de trei aeronave militare ruse in apropiere de Polonia, a anuntat Ministerul olandez al Apararii. Printre aparatele de zbor rusești se afla și un avion de spionaj, scrie Agerpres. Potrivit comunicatului, „aeronava necunoscuta in acel…

- Premierul ungar Viktor Orban a indemnat marti Uniunea Europeana sa finanteze ridicarea de garduri la granite, relansand o idee considerata mult timp inadmisibila, inaintea unui summit al liderilor UE consacrat reducerii imigratiei ilegale, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Summitul celor 27 de lideri…

- Banca Europeana pentru Investitii (BEI) a Uniunii Europene a cerut joi mai multe garantii bugetare din partea celor 27 de state membre, pentru a egala sau depasi anul acesta cele 2,2 miliarde de euro (2,4 miliarde de dolari) cheltuite in Ucraina de la invazia rusa din februarie 2022, transmite Reuters,…

- Bulgaria este principala poarta a migratiei ilegale din Balcanii de Vest, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), analizand datele publicate de Frontex chiar azi. FAZ anunta ca, la reuniunea din 9-10 februarie a liderilor Uniunii Europene, se va discuta despre problemele migratiei ilegale. „Originea…