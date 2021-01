Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a semnat miercuri, la doar cateva ore dupa preluarea functiei, 15 ordine executive, printre care pe cel vizand revenirea SUA in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, informeaza Reuters si AFP. "Vom combate schimbarile climatice asa cum n-am mai facut-o niciodata…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a adresat miercuri un mesaj de Twitter, in engleza, noului lider American, Joe Biden, salutand decizia sa de a reveni in Acordul de la Paris, din care SUA au iesit in urma...

- Uniunea Europeana a lansat un apel viitorului presedinte american Joe Biden pentru a forma un ''nou pact fondator'' cu Europa lucrand asupra unor chestiuni precum pacea, securitatea, prosperitatea, libertatea si drepturile omului, transmit miercuri Reuters si AFP. Europa…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca „este imperativ sa ne asiguram ca efectele schimbarilor climatice nu devin mai accentuate si nu se multiplica pana la a afecta dramatic viata si sanatatea noastra”, intr-un mesaj transmis cu ocazia aniversarii a cinci ani de la incheierea Acordului de la Paris privind…

- Joe Biden a discutat cu secretarul general al ONU Antonio Guterres despre necesitatea unui ”parteneriat consolidat” in lupta impotriva pandemiei covid-19 si modificarilor climatice, a anuntat echipa de tranzitie a pretedintelui ales american, relateaza Reuters potrivit news.ro. Criza sanitara…

- Uniunea Europeana a anuntat luni ca va impune tarife pentru importuri din Statele Unite in valoare de peste 4 miliarde de dolari, ca masura de retorsiune fata de subventiile acordate de SUA Boeing, dar a aratat ca spera intr-o imbunatatire a relatiilor comerciale cu administratia presedintelui ales…

- Ministrul de externe german Heiko Maas s-a declarat convins luni ca în mandatul presedintelui ales al SUA Joe Biden dialogul dintre Washington si Berlin va fi mai facil, el dând ca exemplu chestiunea controversata a bugetului alocat apararii de statele membre ale NATO, transmit Reuters și…

- Statele Unite au iesit - in mod efectiv - miercuri, la trei ani dupa anuntul lui Donald Trump in acest sens, din Acordul de la Paris de lupta impotiva modificarilor climatice, care vizeaza intre alte obiective oprirea cresterii nivelului temperaturii la 1,5°C fata de nivelul din era preindustriala,…