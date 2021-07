Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic anunta miercuri un acord cu Uniunea Europeana în ”razboiul cârnatilor”, cu privire la o amânare de trei luni - pâna la sfârsitul lui septembrie - a implementarii unor masuri post-Brexit privind Irlanda de Nord, relateaza AFP.Acest acord…

- Redeschiderea UE in 2021, al doilea an de pandemie, ofera informații cu privire la diferitele masuri in vigoare, inclusiv cu privire la cerințele in materie de carantina și testare pentru calatori, certificatul EU Digital COVID pentru a va ajuta sa va exercitați dreptul la libera circulație, precum…

- Comisia Europeana va propune o definitie comuna a discursului bazat pe ura in Uniunea Europeana, intr-un efort de a combate abuzurile online, a anuntat marti comisarul european pentru justitie Didier Reynders, potrivit politico.eu. Reprezentantul executivului UE a explicat, intr-o videoconferinta,…

- Reglementarile UE de clasificare a investitiilor verzi ar trebui sa integreze gazele naturale, a anuntat luni Comisia Europeana, citata de Agerpres. Informația vine in conditiile in care Bruxelles-ul evalueaza o decizie politica dificila privind modul in care este luat in considerare combustibilul…

- Comisia Europeana studiaza posibilitatea stabilirii unui plafon de 10.000 de euro pentru cumparaturile cu plata în numerar în toata Uniunea Europeana, masura menita sa combata spalarea de bani obtinuti prin activitati ilegale, a declarat luni la o conferinta pe aceasta tema comisarul european…

- Comisia Europeana a prezentat recent o strategie de prevenire a unei viitoare acumulari a creditelor neperformante in Uniunea Europeana, ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19. Strategia urmarește sa asigure faptul ca gospodariile și intreprinderile din UE continua sa aiba acces la finanțarea…