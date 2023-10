Uniunea Europeană, operațiune umanitară în Fâșia Gaza Uniunea Europeana va lansa o operațiune pentru furnizarea de asistența umanitara populației teritoriului palestinian Fașia Gaza, in contextul bombardamentelor israeliene intense, lansate ca riposta la atacurile comise de grupurile militante Hamas și Jihadul Islamic. ”Ca urmare a atacurilor teroriste ingrozitoare comise de teroriști din cadrul Hamas impotriva Israelului și in contextul efectelor, care au generat o situație umanitara dezastruoasa pentru populația Fașiei Gaza, Uniunea Europeana continua intensificarea asistenței de urgența pentru populația palestiniana. Uniunea Europeana lanseaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

