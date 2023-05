Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar va furniza "toata asistenta" necesara Republicii Moldova in demersurile sale de a adera la Uniunea Europeana, a declarat, la Chisinau, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, transmite MTI.

- Uniunea Europeana va aloca Republicii Moldova 8 milioane de euro sub forma de fonduri nerambursabile pentru cofinanțarea a șapte programe de stat de sprijinire a antreprenoriatului, implementate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

- Uniunea Europeana aloca suma de 8 milioane de euro Republicii Moldova, sub forma de fonduri nerambursabile. Banii vor fi destinați pentru cofinanțarea a șapte programe de stat pentru sprijinirea directa a antreprenoriatului. Un acord in acest sens a fost semnat miercuri, 24 mai, de ambasadorului UE…

- Mitropolitul Petru al Basarabiei a transmis, printr-un mesaj publicat pe basilica.ro, ca sustine integrarea Republicii Moldova in Uniunea Europeana, in contextul in care moldovenii au iesit in strada in numar foarte mare pentru a-si arata sustinerea pentru calea europeana. IPS Petru indeamna la sustinerea…

- "Romania si Republica Moldova vor fi din nou impreuna, in Uniunea Europeana, intr-o comunitate fara frontiere, in care vom putea sa construim mai departe legaturi ce nu vor mai putea fi niciodata puse sub semnul intrebarii de fortele anti-democratice de la Est. Calea europeana necesita eforturi, reformele…

- Comisia Europeana va acorda Republicii Moldova 145 milioane euro, sub forma unei asistențe macrofinanciare.Pentru ca banii sa ajunga mai repede la Chișinau, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a solicitat comisiilor de specialitate din cadrul Parlamentului European sa avizeze proiectul in forma…

- Uniunea Europeana urmeaza sa aloce inca 40 de milioane de euro pentru armata Republicii Moldova, pe fondul dezvaluirilor despre eforturile Rusiei de a rasturna guvernul pro-occidental de la Chisinau, transmite miercuri Radio Europa Libera Moldova, care citeaza EUobserver. Potrivit sursei, care citeaza…

- Grecia a fost intotdeauna in favoarea aproprierii Republicii Moldova de Uniunea Europeana și a susținut fara rezerve acordarea statutului de țara-candidata pentru aderare la UE, fiind disponibila sa ajute autoritațile de la Chișinau in parcursul european și in crearea unui viitor democratic, prosper…