Uniunea Europeană înfiinţează un fond de creştere a investiţiilor în tehnologie Ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, a anunțat inființarea unui nou fond, in valoare de mai multe miliarde de dolari, pentru a creste investitiile in sectorul european de tehnologie. Și pentru a permite acestuia sa concureze cu rivalii americani si asiatici, potrivit Reuters. Acesta a precizat ca start-up-urile europene din sectorul tehnologiei au nevoie de mult mai multa finantare daca Europa vrea sa isi reduca dependenta de gigantii tehnologici din strainatate. Le Maire a adaugat ca va oferi detalii cu privire la noul fond marti, cand va avea o conferinta de presa comuna cu omologul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

