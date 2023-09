Stiri pe aceeasi tema

- "Nu voi permite ca Italia sa devina tabara de refugiați a Europei", a spus premierul Giorgia Meloni pe marginea ceremoniei prin care a depus o coroana de flori la monumentul lui Cristofor Columb din New York. In acest timp ritmul sosirilor migranților in Insula Lampedusa este impresionant. In acest…

- In ultimii ani, Italia s-a confruntat cu un aflux constant de migranți care incearca sa ajunga in Europa prin aceasta cale de coasta. Majoritatea acestor migranți provin din țari din Africa, printre care și din regiuni in conflict precum Somalia, Sudan și Eritreea. Italia a devenit una din țarile cu…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat, vineri, ca Uniunea Europeana are o „datorie de solidaritate” cu Italia, in contextul in care insula Lampedusa a primit, recent, un numar mare de migranți din Africa. Macron a mai anunțat ca guvernele celor doua țari poarta discuții pe aceasta tema,…

- Sosirile ilegale de migranti in Italia pe Marea Mediterana dinspre Africa de Nord au totalizat aproape 114.300 de persoane intre ianuarie si august, aproape dublu fata de aceeasi perioada din 2022.

- ”Keppel MET Renewables, platforma de investitii in domeniul energiei regenerabile, cu sediul in Elvetia, anunta preluarea integrala a unui proiect fotovoltaic in dezvoltare din Apulia, Italia. Keppel MET Renewables (KMR), societate mixta detinuta in mod egal de MET Group, cu sediul in Elvetia, si Keppel,…

- Un atac cu drone rusești a lovit un port și un port industrial din sudul regiunii Odesa din Ucraina, la Marea Neagra, declanșand incendii, spun autoritațile.Un siloz de cereale a fost avariat, potrivit șefului regional Oleh Kiper, care nu a oferit alte detalii.Forțele aeriene ucrainene au declarat anterior…

- In luna iunie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +17.8% fata de iunie 2022, atingandu-se un nivel de 1.045.072 unitați. In perioada ianuarie-iunie 2023: au fost inmatriculate in total 5.438.653 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din 2022…

- Republica Moldova a fost inclusa in Platforma creata de Comisia Europeana, pentru gestionarea crizei granelor, alaturi de cinci state membre ale Uniunii Europene (Romania, Polonia, Bulgaria, Ungaria și Slovacia), transmite Moldpres. „R. Moldova a fost invitata sa fie parte a platformei și sa participe…