Stiri pe aceeasi tema

Liderii PNL și PSD, Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, au pus accent pe dezvoltarea sistemului de sanatate din Romania, prin vizite la spitale, la sfarșitul saptamanii trecute.

Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara si loctiitorii acestora la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European si la alegerile .... The post CAMPANIE ELECTORALA Azi vor fi desemnați președinții secțiilor de votare

Legea stabilește praguri maxime de cheltuieli in campaniile electorale, prin raportarea la salariul minim brut, și se dovedește foarte generoasa cu o anumita categorie de candidați. Campania pentru scrutinele europarlamentar și local incepe in data de 10 mai pe televiziuni și radiouri și se incheie…

Platformele de social media sunt in creștere rapida in Romania, cu Facebook, Instagram și TikTok avand un impact semnificativ.

Fostul presedinte republican Donald Trump a strans, in februarie, 20,3 milioane de dolari pentru campania sa electorala si a acumulat in total pana la sfarsitul acestei luni 41,9 milioane, a anuntat echipa sa, miercuri, pentru Fox News - transmite EFE.

Ministrul Afacerilor Externe si Comertului din Ungaria, Peter Szijjarto, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca guvernul de la Budapesta nu se va implica in campania electorala din Romania, insa va "tine pumnii" pentru ca UDMR sa obtina un rezultat bun.

Panourile electronice informative montate la intrarile intr-un municipiu din Romania au afișat mesaje din partea primarului, candidat pentru un nou mandat, pentru doamne și domnișoare, de Ziua Internaționala a Femeii.

Cea mai calduroasa luna februarie de cand se masoara temperaturile a fost calduța și din punct de vedere politic.