Stiri pe aceeasi tema

- Secția pentru judecatori a CSM a decis in ședința de marți, 21 mai, ca judecatoarea lui Vlad Pascu din „Dosarul 2 Mai” sa fie mutata la Judecatoria Constanța de luna viitoare, se arata pe site-ul CSM.Astfel, Ioana Ancuța Popoviciu va fi mutata de la Judecatoria Mangalia, unde activeaza acum, la Judecatoria…

- Regizorul si producatorul american Roger Corman, cunoscut pentru filmele sale cu buget redus lansate intr-un ritm vertiginos, a murit la varsta de 98 de ani, a anuntat sambata familia sa, citata de presa din Statele Unite.

- Nicole Kidman a primit premiul pentru intreaga cariera din partea Institutului American de Film, cea mai inalta onoare a cinematografiei americane. „Este un privilegiu sa faci filme” a spus Kidman. Ea le-a mulțumit celor care i-au dat ocazia sa interpreteze roluri de femei neconvenționale și au facut-o…

- Ancuța Popoviciu scapa momentan de suspendare! Magistratul care a intrebat daca la proces se afla și Sebi Olariu, unul dintre tinerii omorați de Vlad Pascu, va judeca și ultimul termen al acestui proces. Ancuța Popoviciu a fost propusa pentru suspendare de Inspecția Judiciara, in urma cu o zi.

- In acest an, in cadrul festivitații de decernare a premiilor Oscar programata pentru luni, 11 martie 2024, la ora 01:00 dimineața, ora Romaniei, se contureaza o competiție acerba intre doua figuri de marca ale cinematografiei mondiale: Christopher Nolan și Martin Scorsese. Filmul lui Nolan, „Oppenheimer”,…

- Magistratul de la Judecatoria Mangalia care a intrebat, joi, daca in sala de judecata sunt și victimele ucise in accidentul de la 2 Mai comis de Vlad Pascu este judecatoarea Alina Ioana Popoviciu, sancționata de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) in 2023 pentru exercitarea funcției cu rea-credința…

- A inceput procesul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis vara trecuta doi tineri in stațiunea 2 Mai! Parinții victimelor spun insa ca tot procesul este o facatura și vin cu acuzații grave la adresa judecatoarei de dosar, care a fost de acord cu o amanare. Judecatoarea din procesul lui Vlad Pascu…

- Magistratul din Mangalia care judeca accidentul din 2 Mai in care Vlad Pascu a ucis doi adolescenți a intrebat daca victima e in sala și a cerut buletinul baiatului mort, susține tatal acestuia care a facut declarații pentru presa locala, dupa ce a ieșit plangand din Judecatoria Mangalia. Tatal baiatului…