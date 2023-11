Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei a anunțat, duminica seara, ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost resincronizata la Sistemul Energetic National și ca s-a restabilit alimentarea cu energie electrica pentru peste 80% dintre clientii afectati de vremea extrema, relateaza News.ro.Unitatea 1 a CNE Cernavoda s-a deconectat…

- Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost resincronizata la Sistemul Energetic National iar in cursul zilei de luni este programata functionarea la puterea nominala, informeaza Ministerul Energiei, potrivit AgerpresSuntem in contact permanent la nivelul Comandamentului energetic de iarna cu toti cei implicati…

- Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost resincronizata la Sistemul Energetic Național . Reamintim ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la rețeaua naționala de distribuție a energiei electrice in seara zilei de 18 noiembrie 2023, ca urmare a condițiilor meteo care au cauzat pertubații in…

- Condițiile meteorologice nefavorabile, in special vantul puternic, afecteaza sistemul energetic din Dobrogea. Ministerul Energiei a anunțat printr-un comunicat de presa ca „din cauza vantului foarte ridicat, turbinele eoliene au inceput sa se opreasca”. Dupa decuplarea Reactorului 1 de la Cernavoda…

- „Din cauza vantului foarte ridicat, turbinele eoliene au inceput sa se opreasca”, anunța Ministerul Energiei, care precizeaza ca in acest moment in sistemul energetic sunt 1700 MW deficit, dar da asigurari ca nu exista probleme.„Avand in vedere avertizarile meteo ale Agenției Naționale de Meteorologie,…

- Guvernul Canadei intentioneaza sa puna la dispozitie 3 miliarde de dolari canadieni pentru finantarea noilor reactoare nucleare CANDU ale centralei de la Cernavoda, informeaza Ministerul Energiei. „Astazi la Ottawa, Sebastian Burduja, ministrul roman al energiei, si Jonathan Wilkinson, ministrul canadian…

- Guvernul Canadei vrea sa puna la dispoziția Romaniei 2,23 miliarde dolari americani pentru finanțarea noilor reactoare nucleare CANDU (Unitațile 3 și 4) de la Cernavoda. Partea canadiana a anunțat ca poate sa susțina cu pana la 3 miliarde de dolari finanțarea dezvoltarii proiectelor nucleare de catre…