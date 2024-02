Baronul PSD Dumitru Chiriță, numit șef CA Electrica Dumitru Chirița, baronul PSD al energiei, a prins iar un scaun important dupa ce a parasit ANRE. Fostul electrician are sprijinul ministrului liberal Burduja. In data de 12 februarie 2024, Consiliul de Administrație al Electrica SA l-a ales pe dl. Dumitru Chirița in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru perioada incepand cu data de 12 februarie 2024 și pana la data de 31 decembrie 2024”, se arata intr-un comunicat Electrica SA remis Bursei de Valori București. Luna trecuta, Adunarea generala a Acționarilor (AGA) Electrica SA a numit trei noi membri in Consiliul de Administrație.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

