Unirea românilor, singura şansă de supravieţuire a pruncilor noştri Mai deunazi, un tanar studios, absolvent de universitate de stat cu medie buna, proaspat angajat intr-o institutie de stat, imi spunea ca se simte neputincios si deznadajduit. Imi dezvaluia ca stie și poate sa faca foarte multe lucruri, dar este marginalizat atunci cand vrea sa actioneze. Din aceasta cauza voia sa plece din tara, desi era constient ca dezradacinarea de tara-mama ii va crea o durere mai mare decat drama inutilitatii pe care o traieste aici si care i-a lasat deja urme in suflet mai adanci decat i le-a scrijelit saracia, coruptia sau circul politic ce ni se ofera zilnic. Destainuirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

