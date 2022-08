Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o treime din valorile mobiliare de aproximativ 49 de miliarde de dolari detinute in conturile rusilor la sfarsitul lunii martie au fost emise de SUA, a anuntat vineri banca centrala a Rusiei intr-un raport.

- Banca Nationala a Ucrainei (NBU) a vandut rezerve de aur in valoare de 12,4 miliarde de dolari, de la inceputul invaziei Rusiei din 24 februarie, a anuntat duminica viceguvernatorul NBU, Kateryna Rozhkova, transmite Reuters.

- Averi ale unor oligarhi si unor entitati - in valoare de aproximativ 13,8 miliarde de euro - au fost blocate in Uniunea Europeana (UE), in principal in cinci state membre, in baza sanctunilor impuse Rusiei din cauza Razboiului din Ucraina, anunta marti comisarul european insarcinat cu Justitia, Didier…

- Sanctiunile impuse de Rusia impotriva companiei Gazprom Germania si a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii si utilizatorii de gaze germani cinci miliarde de euro pe an, sub forma costurilor pentru achizitiile din alte surse, a scris duminica ziarul Welt am Sonntag.

