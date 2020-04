UNII SE ÎMBOGĂȚESC și în vremurile astea! Fraudă complexă cu vânzări de MĂȘTI, dejucată de Interpol Cazul a aparut cand la mijlocul lunii martie autoritatile sanitare germane au facut o comanda de masti pentru 15 milioane de euro la doua societati din Zurich si Hamburg, dar, intrucat era problematica obtinerea lor rapida din cauza deficitului de masti pe piata generat de criza coronavirusului, ele au cautat modalitati de a garanta comanda. Problemele au inceput cu o adresa email si site-ul web al unei companii, care aparent apartineau unei societati reale cu sediul in Spania care vinde masti, dar care s-au dovedit ulterior a fi false, a relatat Interpol intr-un comunicat. In urma unui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

