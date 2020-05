Unifarm a distribuit măști periculoase în spitalele românești. 98% au fost înlocuite Compania Naționala Unifarm recunoaște ca a cumparat maști periculoase produse in China, despre care spune, intr-un comunicat de presa, ca aveau toate certificatele. Reacția companiei prin care trec majoritatea achizițiilor din sistemul de sanatate vine dupa ce Libertatea a scris ca Unifarm a distribuit catre spitalele din Romania maști FPP2 declarate “periculoase” de Protecția Consumatorilor, […] The post Unifarm a distribuit maști periculoase in spitalele romanești. 98% au fost inlocuite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

