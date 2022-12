Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile rusești de miercuri au afectat grav capitala Ucrainei. Aproape 80% din locuitorii Kievului au ramas fara apa și fara electricitate. In acest context, Volodimir Zelenski a denuntat miercuri in fata Consiliului de Securitate al ONU drept o crima impotriva umanitatii atacul Rusiei asupra infrastructurii…

- Qatarul a anunțat, luni, un acord de furnizare de gaz natural lichefiat (GNL) pe 27 de ani cu China, afirmand ca este vorba despre „cel mai lung termen” vazut vreodata in aceasta industrie, pe fondul unei crize energetice globale declanșate de razboiul inceput de Rusia in Ucraina. Anunțul vine in contextul…

- Delegatia Rusiei nu va participa la sesiunea de toamna a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), care urmeaza sa aiba loc saptamana viitoare la Varsovia, deoarece Polonia a respins vizele membrilor delegatiei, a declarat miercuri prim-vicepresedintele Comisiei pentru afaceri internationale…

- Poliția federala din Germania afirma ca exploziile din conductele Nord Stream de saptamana trecuta au fost cel mai probabil „un act de sabotaj țintit” și a spus ca este probabil ca un actor statal sa fie implicat, relateaza publicația germana der Spiegel care a vazut o scrisoare trimisa de poliție reprezentanților…

- Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, afirma ca argumentul occidental conform caruia Rusia a decis sa „redeseneze harta Europei” este hilar. Intr-un mesaj publicat pe canalul sau de Telegram, Zaharova trimite sageți și catre țarile din Europa de Est care susțin Ucraina,…

- O noua dilema europeana: sa acceptam sau nu un preconizat val imens de refugiați ruși tineri care fug de mobilizarea la razboi decretata de Putin? Dilema europeana cu pricina nu a fost starnita de vreo decizie unanima luata la Bruxelles. Ea a aparut in spațiul public odata cu declarația strict personala…

- Qatarul a anunțat sambata ca a semnat un contract major cu gigantul francez de petrol și gaze TotalEnergies pentru dezvoltarea celui mai mare zacamant de gaze naturale din lume, pe fondul crizei energetice din Europa provocata de razboiul Rusiei din Ucraina, transmite AFP.

- Prim-ministrul estonian Kaja Kallas a declarat ca sunt posibile pene de curent daca Rusia va scoate statele baltice din rețeaua electrica comuna, anunțand un exercițiu de pregatire a apararii. „Trebuie sa fim pregatiți și pentru faptul ca Rusia ar putea deconecta Estonia, Letonia și Lituania de la rețeaua…