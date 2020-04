UniCredit a ajuns la un acord cu sindicatele privind concedierile din Italia UniCredit SpA a ajuns la un acord cu sindicatele privind reducerea a 5.200 de locuri de munca in Italia pana in 2023, in conditiile in care cea mai mare banca a tarii continua planul de imbunatatire a eficientei, in contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters si Bloomberg, citate de Agepres. Reducerile se vor realiza printr-o schema de plecari voluntare si prin plecari naturale rezultate, in special pensionari. In plus, UniCredit va angaja aproximativ 2.600 de tineri, injumatatind numarul net al reducerilor de personal.



