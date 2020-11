Unica Beauty Celebration și-a desemnat câștigătorii! Care sunt produsele anului 2020 Timp de doua saptamani, in perioada 5 – 20 noiembrie, am invitat cititorii Unica sa celebram impreuna frumusețea, in cadrul competiției Unica Beauty Celebration. Pentru a descoperi care sunt produsele de beauty care ne fac viața mai ușoara in fiecare zi, am creat o platforma speciala, beauty-celebration.unica.ro , și am rugat cititorii sa voteze produsele lor preferate de beauty, la douazeci de categorii diferite. Categoriile au fost cat se poate de variate, in ele regasindu-se nominalizari pentru cele mai bune produse pentru ingrijirea pielii, cele mai bune device-uri de beauty sau cele mai bune… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

