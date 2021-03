Un principiu de baza al presedintiei de sase luni a Ungariei la Consiliul Europei, care va incepe in mai, va fi respectul pentru traditiile nationale, a declarat miercuri ministrul Justitiei, Judit Varga, dupa discutii cu oficiali de rang inalt ai CoE, potrivit MTI. In plus fata de mentinerea dialogului in legatura cu drepturile omului, democratia si statul de drept, care constituie activitatile de baza ale CoE, programul presedintiei ungare va include de asemenea si protejarea minoritatilor nationale si a familiilor, promovarea dialogului intre religii si abordarea provocarilor reprezentate de…