- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a transmis ca in Planul National de Irigatii este prevazuta modernizarea sistemului, pe reteaua existenta cu „o suma de 500 milioane euro. (..) Este sansa noastra de a dezvolta agricultura prin folosirea resurselor de apa de care dispunem”, sustine Daea.Daea…

- Organizarea si multiplicarea asociatiilor utilizatorilor de apa si sustinerea acestora cu bani de la Uniunea Europeana si din bugetul statului este o solutie viabila pentru contracararea efectelor negative ale secetei, considera ministrul Agriculturii, Petre Daea.„Lucrarile de investitii, pornite, realizate…

- Comitetul Interntaional Auschwitz se declara ”ingrozit”, dupa ce premierul ungar Viktor Orban a facut declaratii, in Romania, despre o ”rasa ungara non-mixta” si indeamna Uniunea Europeana (UE) ”sa se distanteze de un asemenea rasism pestilential”, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la curent…

- In timp ce premierul ungar Viktor Orban se afla la Bruxelles și iși dadea acordul alaturi de ceilalți lideri UE pentru ca Ucraina și Republica Moldova sa primeasca statutul de țari candidate la UE, ministrul sau de justiție, Judit Varga, s-a alaturat membrilor partidului belgian Vlaams Belang și altor…

- Budapesta a obținut luni, 30 mai, o concesie majora din partea Uniunii Europene, obținand o scutire aproape totala de la interdicția impusa de blocul comunitar asupra importurilor de petrol rusesc. Exceptarea Ungariei de la acest embargou va ajuta guvernul populist al premierului Viktor Orban sa țina…

- ”Am discutat seara trecuta despre acest obiectiv, pentru care pregatim deja masuri concrete in Guvernul Romaniei, cu europarlamentarii ce reprezinta intreg spectrul politic din Romania. Au fost discutii foarte constructive, in cadrul carora am dezbatut pe larg stadiul pregatirii cererii de plata aferente…

- ”Am clarificat Comisiei Europene ca putem vota in favoarea acestei propuneri doar daca Bruxelles-ul ofera o solutie pentru problemele pe care le-ar crea”, a afirmat Szijjarto intr-un videoclip postat miercuri pe contul de Facebook. UE a propus interzicerea totala a importurilor de petrol din Rusia pana…

USR sustine ca Romania are "cea mai agresiva" scumpire din Uniunea Europeana la motorina, iar Guvernul nu are solutii "in fata valului de scumpiri".