- Ungaria ar trebui sa ''foloseasca forta'' la frontiera sa cu Serbia pentru a proteja granita Uniunii Europene daca Turcia pune in practica amenintarea de a deschide portile pentru refugiati catre Europa, prin Balcani, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Primarul maghiar care a fost filmat participand la o orgie pe un iaht de lux, a reușit sa fie reales. Dar are mari probleme cu șeful sau, scrie publicația Bloomberg. Filmulței cu Zsolt Borkai,...

- Rezultatele alegerilor locale din Ungaria arata ca pentru prima data in zece ani partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, a suferit o infrangere. In Budapesta, opoziția a reușit sa caștige primaria. Cu 81,6% din voturile numarate, Karacsony a obtinut 50,6%, comparativ cu 44,3% cat a intrunit…

- Primarul in exercitiu al capitalei ungare Budapesta Istvan Tarlos si a recunoscut infrangerea in alegerile municipale la Budapesta in fata candidatului opozitiei de stanga Gergely Karacsony, relateaza Reuters, preluat de Agerpres. 39; 39;La nivel national, rezultatul este bun, dar la Budapesta trebuie…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a felicitat pe aliatii sai nationalisti polonezi pentru victoria obtinuta in alegerile generale de duminica, relateaza Reuters. ''In Polonia au avut loc astazi alegeri foarte importante din punctul de vedere al Ungariei, in care partidul de guvernamant polonez…

- Sperantele opozitiei de stanga de a detrona formatiunea guvernamentala Fidesz de la conducerea primariei capitalei Budapesta au suferit o lovitura joi, dupa scurgerea in presa a unei convorbiri inregistrate in care candidatul opozitiei la acest post, Gergely Karacsony, discuta despre disputele care…