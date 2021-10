Ungaria ne trimite 40 de ventilatoare şi 3.000 de cutii de Favipiravir Ungaria trimite 40 de ventilatoare, 1.650 masti de ventilatie noninvaziva si 3.000 de cutii de Favipiravir catre 20 de spitale din Romania. Anunțul a fost facut de ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza MTI. Majoritatea spitalelor de destinatie sunt situate in Transilvania. „Avand in vedere ca aceasta epidemie nu tine cont de frontiere, succesul gestionarii ei in tarile vecine contribuie mult la reusita eforturilor de raspuns la epidemie in Ungaria“, a spus Szijjarto. El a mentionat ca al patrulea val al pandemiei face ravagii in Europa si tarile cu rate mici de vaccinare, precum… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

