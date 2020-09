Stiri pe aceeasi tema

- 'Ceea ce el reprezinta este bun pentru Europa Centrala', a declarat seful guvernului de la Budapesta, primul din Uniunea Europeana care si-a afisat in 2016 preferinta pentru candidatul republican, in interviul pe care il acorda traditional vineri postului de radio ungar. 'Presedintele american este…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a reiterat, vineri, sprijinul pentru Donald Trump, exprimandu-se in favoarea realegerii la Casa Alba a presedintelui american "prietenos", "apropiat de liderii Europei Centrale", relateaza France Presse, citat de Agerpres.

- Premierul ungar Viktor Orban si-a reiterat vineri sprijinul pentru Donald Trump, exprimandu-se in favoarea realegerii la Casa Alba a presedintelui american 'prietenos', 'apropiat de liderii Europei Centrale', relateaza France Presse. 'Ceea ce el reprezinta este bun…

- Presedintele american Donald Trump si-a avertizat colegii din Partidul Republican, la conventia care a inceput luni seara unde a fost nominalizat oficial candidat pentru Casa Alba, ca democratii ar putea fura alegerile din luna noiembrie, relateaza BBC.Prima noapte a Conventiei Nationale Republicane…

- Alegerile prezidențiale din Statele Unite ar trebui amanate. De aceasta parere este actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, care a declarat, prin intermediul unei postari pe Twitter, ca se teme ca scrutinul ar putea fi fraudat.

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Postarea vine in contextul unei ample si intense dezbateri nationale in SUA despre rasa si discriminare, in urma unor violente ale politiei si dupa moartea lui George Floyd.Proteste sub stindardul 'Black Lives Matter' au loc timp de saptamani in intreaga tara.In video se vad sustinatori ai lui Trump…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca va continua sa faca alte lucruri, daca va pierde alegerile din 3 noiembrie, dupa ce adversarul democrat Joe Biden a spus ca republicanul ar putea trișa, refuzand sa paraseasca Casa Alba, motiv pentru ca ar putea sa fie nevoie de o reacție militara. „Cu siguranța,…