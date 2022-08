Ungaria anunță că a încheiat cu Gazprom un acord pentru creșterea masivă a importurile de gaze din Rusia Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat miercuri ca Executivul de la Bupadesta a semnat un acord cu Gazprom pentru cresterea volumului de gaze livrate de compania rusa de stat, nivelul maxim importat fiind majorat la 5,8 milioane metri cubi, mai mult decat dublu fata de cantitatea primita in luna august, informeaza agentia spaniola de știri EFE, preluata de Agerpres . Guvernul a decis sa cumpere mai multe gaze”, a transmis seful diplomatiei din Ungaria, pe contul sau de Facebook. „S-a ajuns la un acord (cu Gazprom) pentru lunile septembrie si octombrie”, a adaugat Peter Szijjarto.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

