Ungaria a ajuns la un acord cu compania chineza Sinopharm pentru a cumpara vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de aceasta, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, inr-un briefing de presa, transmite Reuters.



Gulyas a spus ca transporturile de vaccinuri distribuite prin programul Uniunii Europene vin prea incet, cu livrari saptamanale de sub 100.000 de doze, si ca Ungaria va continua discutiile cu Rusia si China in vederea achizitiei suplimentare de vaccinuri.



'Am incheiat practic un acord cu Sinopharm. Primul transport ar putea include…