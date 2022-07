Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei a decretat stare de urgenta si a aprobat un plan de masuri care cuprinde sapte puncte. Ca parte a acestor masuri, de la 1 august, guvernul va asigura tarifele reduse pentru gaze naturale si curent electric livrate populatiei doar pana la nivelul unui consum mediu – a anuntat, miercuri,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu prea este mulțumit de modul in care este condusa lupta antidrog in Romania. „Nu pot sa spun ca sunt foarte mulțumit cum acționeaza (n.r.: autoritațile), atata timp cat azi sunt destructurați (n.r: gruparile…

- In dupa-amiaza zilei de miercuri, Centrul NATO pentru Operațiuni Comune a ordonat decolarea a doua aparate Gripen ale aviației militare din Ungaria, pentru a intercepta un avion civil de mici dimensiuni, inregistrat in Lituania, care zbura din Slovacia catre Romania. Informația a fost transmisa, miercuri…

- Guvernul a aprobat planul de urgenta pentru securitatea aprovizionarii cu gaze naturale in Romania, care prevede mai multe masuri si proceduri care prin pot fi anulate, reduse sau eliminate efectele unor perturbari in aprovizionarea cu gaze naturale, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan…

- Romania va trimite in Ucraina 385.000 de masti chirurgicale, aproape 40.000 de viziere si 8.150 de combinezoane medicale, in urma unei hotarari adoptate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, CNSU a aprobat scoaterea de la rezervele de stat a unor produse alimentare destinate…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat, duminica, la Romania TV, ca pensia minima ar putea crește pana la 2.500 de lei. Asta ar insemna o dublare a pensiei minime existente care ar fi posibila odata cu implementarea noii legi a pensiilor. „O pensie decenta ar trebui sa existe probabil, sa fie undeva…

- Romania a donat 11 ambulante, noua din dotarea serviciilor judetene de Ambulanta si doua din dotarea SMURD, serviciilor de urgenta din Ucraina. „Autospecialele sunt complet echipate si functionale si vor fi folosite pentru evacuarea ranitilor si acordarea ajutorului medical de urgenta”, a transmis,…