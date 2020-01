Unde vor fi construite primele parcări supraetajate din Craiova Primele parcari supraetajate din Craiova ar putea aparea, cel putin pe hartie, din acest an. Primarul Mihail Genoiu a dezvaluit, marti seara, intr-o emisiune la un post local de televiziune, ca in bugetul municipiului Craiova pentru anul 2020 vor fi prinse si doua Studii de Fezabilitate (SF) privind construirea a doua parcari supraetajate. Edilul a mentionat si locul unde vor fi construite aceste parcari, modul in care ele vor arata si numarul de locuri de parcare de care vor dispune urmand sa reiese din SF-uri. „Anul acesta va fi finantat studiul de fezabilitate pentru doua parcari supraetajate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

