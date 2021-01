Stiri pe aceeasi tema

- Ne apropiem de momentul in care ne vom lua La revedere! de la presedintia lui Donald Trump.Lasand deoparte impresiile despre aceasta administratie, e interesant de aflat cum va decurge cursul vietii acestuia, dupa ce va parasi Casa Alba, alaturi de Melania si de fiul lor, Barron.

- Donald Trump a refuzat sa discute cu jurnalistii, iar Casa Alba nu a explicat de ce si-a schimbat presedintele programul, dar totul se intampla pe fondul unor disensiuni cu liderii republicani și al unor tensiuni cu Iranul.

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, a revenit la Washington joi, scurtandu-si vacanta in Florida, in contextul disensiunilor cu liderii Congresului si al tensiunilor cu Iranul, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax. Donald Trump urma sa celebreze Revelionul in resedinta sa…

- SUA au ajuns sambata la 17.631.293 de cazuri confirmate de SARS-CoV-2 si la 316.006 de decese asociate bolii COVID-19, potrivit unui bilant independent al Universitatii Johns Hopkins, relateaza EFE. Bilantul, publicat la 20:00 ora locala (01:00 GMT duminica), arata cu 2.971 mai multe decese decat vineri…

- Actualul președinte american Donald Trump, in ziua inaugurarii democratului Joe Biden, va pleca din Washington și va rata toate evenimentele oficiale. Despre planurile lui Trump informeaza portalul Axios cu referire la surse apropiate șefului statului. {{485683}}Potrivit datelor lor, Trump nu va saluta…

- Donald Trump, inca președintele in funcție al Statelor Unite, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in anul 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com, noteaza Digi 24. Sub protecția anonimatului,…

- Melania Trump a votat singura la alegerile din SUA, la Morton and Barbara Mandel Recreation Center din Palm Beach, Florida. Prima Doamna nu a purtat masca de protecție, spre deosebire de toți agenții de paza, asistenții și supervizerul alegerilor. Dar a atras atenția cu o rochie de mii de dolari....…

- Presedintele SUA Donald Trump va retrage Sudanul de pe lista statelor care sustin terorismul, a anuntat vineri Casa Alba, intr-o perioada in care sunt speculatii cu privire la o posibila normalizare a relatiilor dintre Israel si autoritatile sudaneze, relateaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Presedintele…