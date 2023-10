Stiri pe aceeasi tema

- O situație ciudata a fost identificata in Olt, dupa ce 78 de persoane care primesc indemnizații pentu nevazatori, dețin permis de conducere. . Situația a fost semnalata de catre Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Olt și Serviciul Permise de Conducere și Inmatriculari…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) continua demersurile, prin intermediul Celulei de Criza, in regim permanent in vederea evacuarii in conditii de siguranta a cetatenilor romani din Fasia Gaza, a anunțat, sambata seara, instituția. Este vorba de cetațeni care s-au notificat pe langa Oficiul de Reprezentare…

- Perieni din județul Iași este plina de orbi, dar care au permis de conducere și care chiar conduc fara probleme. Cum este posibi? Situat in județul Iași, satul Perieni a devenit subiectul unei controverse. Un grup de sateni care au obținut documente medicale care atesta ca sunt orbi, in realitate nu…

- Nicusor Dan l-a dat afara pe pe seful Politiei Locale, Daniel Rașica, dupa ce institutia nu a fost capabila sa gestioneze situatia din parcul IOR. Nicușor Dan ar fi fost de mai multa vreme nemulțumit de activitatea lui Rașica. Pe langa faptul ca acesta era un apropiat al PSD, fiind numit in funcție…

- Un tren plecat din Suceava a ratat intrarea in prima gara de pe traseu, pentru ca pe șine era scurs ulei de rapița. Vineri dimineața, trenul IR 1752 Suceava Nord – București Nord a plecat din Suceava la ora 8,52, iar 11 minute mai tarziu ar fi trebuit sa opreasca la Verești (15 kilometri de Suceava).…

- O investigație recenta realizata de jurnalistul Adelin Petrișor pentru TVR a dezvaluit un nou eșec al companiilor de stat din Romania, de data aceasta implicand Fabrica de Avioane Craiova. Conform investigației, Fabrica de Avioane Craiova nu a livrat niciun aparat IAR 99 Armatei Romane, la trei ani…

- Ban la ban trage și paduche la… Știți vorba aceea! Ei bine, miliardarul Ion Țiriac – cel mai bogat om din Romania – primește și o pensie uriașa din partea statului, de peste 23 de ani. Situația a starnit revolta in randul sportivilor din aceeași generație. Dupa ce s-a retras din sport, Ion Țiriac a…

- Punerea dosarului pensiilor speciale pe rolul Curții Constituționale arata reaua credința a clasei politice actuale, dar și a Curții, ambele parți fiind, iata, parte a dezastrului național. Formata in mare parte din foști comuniști, unelte ale regimului criminal comunist, CC se situeaza, prin reglementare…