Unde se aflã depozitat Tezaurul României? Tezaurul Romaniei este din nou in centrul atentiei opiniei publice, dupa ce, zilele trecute, Romania a cerut, prin intermediul europarlamentarului Cristian Terheș, sprijinul Parlamentului European, in vederea recuperarii acestuia. Cristian Terhes a sustinut, insa, ca Tezaurul Romaniei s-ar afla la Moscova, desi documente istorice arata ca el trebuie cautat in inima Europei, la “aliati”. Puterea va prezinta, astazi, documente oficiale care atesta cum si unde au ajuns de fapt cele 93,536 tone de aur incarcate in 12-14 decembrie 1916, de la Iasi, si transportate la Moscova, dupa capitularea Bucurestiului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

