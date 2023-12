Stiri pe aceeasi tema

- Tarile europene se afla, din nou, in topul preferintelor romanilor pentru un Revelion in afara tarii, cel mai ieftin bilet de avion costand 36 de euro, pe ruta Bucuresti - Viena, iar cel mai scump bilet 816 euro, pe ruta Bucuresti - Dubai, potrivit unei agentii de turism online.Peste 95% dintre rezervarile…

- Romanii prefera sa petreaca sarbatorile in vacanța, insa diferențele se observa in alegerile pentru Craciun și pentru Revelion, iar turiștii aleg sa cheltuiasca mai mult pentru noaptea dintre ani.

- Liderul FCSB are o partida complicata pe teren propriu cu Hermannstadt, una dintre aspirantele la o clasare in playoff. Oțelul Galați merge pe Cluj Arena fara infrangere in deplasare sezonul acesta contra celei mai in forma echipe din campionat sperand sa opreasca seria de victorii consecutive pentru…

- Odata cu 1 Decembrie, romanii se pregatesc de sejururile de sezon, multe dintre ele fiind in zonele montane. Vorbim, așadar, despre destinatiile preferate ale romanilor de sarbatori, iar una din marile surprize din decembrie 2023, este ca nu Valea Prahovei este destinația aleasa de mulți romani. Care…

- 24pay extinde gama de servicii disponibile in aplicație și ofera de acum utilizatorilor si posibilitatea de a achiziționa bilete de avion catre cele mai populare destinații. Noul serviciu este lansat in parteneriat cu agenția de turism Accent Travel & Eve

- 24pay extinde gama de servicii disponibile in aplicație și ofera de acum utilizatorilor si posibilitatea de a achiziționa bilete de avion catre cele mai populare destinații. Noul serviciu este lansat in parteneriat cu agenția de turism Accent Travel & Events și se adreseaza tuturor utilizatorilor aplicatiei…

- Festivalul Internațional al Filmului Ecologist, EcoFest 2023, ajuns la cea de-a XIII-a ediție, este cea mai mare manifestare de gen din Europa de Est și, pe parcursul a șase zile, a adus in prim-plan preocuparile ecologice și felul in care se reflecta gri

- In data de 30 septembrie 2023, a avut loc, la sala de evenimente „Leul de Aur”, conferința de incheiere a Proiectului Erasmus + KA122 VET COMPETENȚA ȘI PERFORMANȚA PE PIAȚA EUROPEANA A MUNCII. Scopul proiectului mai sus amintit a fost ridicarea nivelului de competența in domeniile economic, comerț,…