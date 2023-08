Deși este plin sezon, Litoralul Marii Negre nu mai atrage turiștii, cel puțin in perioada minivacanțelor. Sibiu și Oradea sunt in topul cererii. Pretul mediu pentru un sejur de doua nopti in aceasta minivacanta de Sf. Maria este de 892 de lei pentru doua persoane iar cele mai multe rezervari (33,81%) au fost efectuate in marile orase ale tarii, potrivit unei platforme hoteliere online. Brasov, Sibiu, Oradea si Bucuresti sunt cele mai rezervate, in timp ce litoralul romanesc este a doua destinatie ca popularitate (18,86% dintre rezervari), turistii alegand aici in special statiunile Costinesti,…