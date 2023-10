Unde îl puteți găsi pe Pescobar în Italia Daca ajungeți la Bari, chiar n-aveți cum sa nu observați undeva pe malul Adriaticii un bar cochet cu numele de Pescobar. Dupa aceea, vine firesc și intrebarea: oare o fi avand vreo legatura cu Paul Nicolau, patronul de la Taverna Racilor, inchisa de ANPC, poreclit și Pescobar, ca tot s-a vorbit așa de mult de afacerile lui in ultima vreme. Ei bine, n-am putut sa ne abținem și tot am intrat in vorba cu un angajat: nu, nici vorba de așa ceva, patronul este italian și nu exista niciun angajat roman. Odata lamurita dilema, nu de alta, dar mulți il banuiau pe Nicolau ca ar avea afaceri de mare succes… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

