- Pompierii au gasit o victima la pensiunea El Ryo din Calimanești. Un angajat a murit. Patronul a fost ranit. In aceasta dimineața de duminica, 4 februarie 2024, in jurul orei 06.00, un incendiu a izbucnit la pensiunea El Ryo din centrul stațiunii Calimanești. Mai mulți turiști s-au autoevacuat, insa…

- Pompierii militari valceni intervin, duminica dimineața, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o pensiune din localitatea Calimanești. Apelul a venit prin 112 la ora 06.01. Au intervenit pompierii din Detașamentul de Pompieri Ramnicu Valcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu cinci autospeciale de…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, pe DN 7, in localitatea valceana Calimanești. Șoferul uneia dintre mașini este in stare grava. Potrivit IPJ Valcea , un barbat de 30 de ani din Chișinau, conducea un autoturism pe DN 7, in orașul Calimanești. Din cauze care urmeaza sa fie stabilite,…

- Pompierii militari valceni au fost solicitați, azi dimineața, prin apel la 112, pentru a interveni la un incendiu izbucnit la o casa in Brezoi, cartier Valea lui Stan.Au fost alocate de urgența 3 autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Stației de Pompieri Brezoi și Detașamentului de Pompieri…