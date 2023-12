Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm de la Brigada Speciala de Intervenție a Jandarmeriei a fost prins cu droguri in mașina. Barbatul se afla in localitatea clujeana Bucea, in concediu de odihna, cand a fost oprit in trafic pentru un control de rutina.

- Fosta purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Romane, mascații Jandarmeriei, care intervin chiar la acțiunile procurorilor DIICOT, a fost prinsa cu droguri, duminica dimineața, de un echipaj de Poliție. Sublocotenentul Andreea Catalina Bumbac avea in geanta mai multe pliculețe…

- Ieri, 3 octombrie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Dej au oprit pentru verificari un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Unguraș pe strada Avram Iancu din Dej. ”In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a substanțelor…

- Captura impresionanta a politistilor, la Cluj-Napoca. O femeie a fost prinsa in mașina cu peste un kilogram de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT au dispus ieri reținerea inculpatei, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Cum au prins-o politistii? In seara de 27 septembrie,…