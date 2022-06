Stiri pe aceeasi tema

- Daca vreți sa mergeți in vacanța cu mașina trebuie sa știți ca bugetul alocat in anii trecuți sau calculat in ultimele luni nu se mai potrivește cu cel din aceasta perioada. Motivul? Prețurile la carburant au avut in ultimele luni o evoluție accelerata.

- Sezonul vacanțelor s-a deschis in sfarșit, iar romanii se pot bucura de zilele calde, plecand la ei doar cu actele de identitate și fara sa mai prezinte certificat de vaccinare sau de test COVID-19. Iata ce trebuie sa faci daca pierzi sau ți se fura actele de identitate! Ai de urmat cațiva pași.

- Inainte de distractia de pe insulele grecesti, romanii trebuie sa treaca un adevarat test al rabdarii, la granita. Cozile uriașe din vama Makaza se intind pe cațiva kilometri. Turistii trebuie sa aștepte chiar și jumatate de ora pentru fiecare 500 de metri parcurși. Grecii n-au deschis multe ghisee…

- Sezonul cald a inceput, iar romanii se pregatesc sa plece in vacanțe in strainatate. Ei bine, exista cateva recomandari pentru persoanele care merg in vacanța in Grecia sau Bulgaria. Ce sa nu faci aici ca sa nu iei amenzi de 700 de euro. Mare atenție la cateva detalii!

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parinti plecati la munca in strainatate era, la finele anului trecut, de 12.286, cu 53 mai putini fata de sfarsitul trimestrului III, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA).…

- Peste 12.000 de copii romani veau parinții plecați in strainatate, la finalul lui septembrie 2021, scrie G4Media . Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parinti plecati la munca in strainatate era, la finele anului trecut, de 12.286, cu 53 mai putini fata de sfarsitul trimestrului III,…

- Cristian Balaj, președintele lui CFR Cluj, a anunțat ca portarul Otto Hindrich (19 ani) va fi imprumutat la Kisvarda, vicecampioana Ungariei. CFR Cluj a decis sa renunțe temporar la portarul din lot cu cele mai multe meciuri aparate in campionatul recent incheiat. Otto Hindrich, internațional roman…