Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut Teheranului sa-l predea pe agentul Biroului Federal de Investigatii (FBI) Robert Levinson disparut in Iran de 12 ani, informeaza luni dpa potrivit Agerpres. "Daca Iranul ar putea sa-l predea pe fostul agent FBI, Robert A. Levinson, care de 12 ani e disparut…

- ​ China va respecta complet stilul de viața al oamenilor din Taiwan și sistemul lor social, dupa ce va fi reunita în mod pașnic, cât timp securitatea naționala este în siguranța, a anunțat Partidul Comunist marți, scrie CNA. China revendica Taiwan-ul ca parte a propriului teritoriu…

- ”VA FI URMATORUL GUVERN FUNCȚIONAL? SAU VA GIRA DEZASTRUL?” se intreaba Caramitru Jr. pe Facebook, asta dupa ce și USR a girat caderea Guvernului Dancila. Andrei Caramitru, fostul consilier al lui Dan Barna, traseaza punctele obligatorii ale noului Guvern. El susține ca noul Guvern va fi…

- "Intrebarea cheie este asta. Daca este adevarat despre libertate, idealuri, cum a fost cu cizma comunista, intrebarea este daca a luat sau nu bani de la firma de publicitate. Au mai fost astfel de reclame cu intalniri de partid, cum erau chinuiti pionierii, facute in registru comic. Dar acelea erau…

- Mihai Fifor, secretarul general al PSD, a postat pe Facebook o presupusa lista cu viitorii ministri ai Opozitiei, in cazul in care Guvernul Dancila va pica la motiunea de cenzura. In dreptul functiei de premier figureaza doua initiale: LO (Ludovic Orban), la Ministerul de Externe apare numele lui Mihai…

- Theodor Paleologu, candidatul la prezidentiale al PMP, susține miercuri pe Facebook ca pentru PNL „Iohannis n-a fost o pleașca, ci o pacoste: cinci ani pe tușa”. Postarea vine la o zi dupa ce Paleologu a spus in Parlament ca liderul PNL Ludovic Orban ar trebui sa incerce crearea unei majoritati.„Pentru…

- Candidatul PMP la alegerile prezidențiale iese cu un nou atac spumos, de data aceasta la adresa PNL-Iohannis. Dupa ce ieri i-a facut "cocota batrâna", pe Tariceanu, și "amantul tânar", pe Ponta, astazi scrie ca

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau calatoresc in Grecia sambata, 24 august, ca in mai multe regiuni exista un risc ridicat de incendii... The post MAE ii avertizeaza pe romanii care merg sau sunt in Grecia: incendii și temperaturi ridicate appeared first on Renasterea banateana…