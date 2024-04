Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul polonez de Externe recomanda cetațenilor sa nu se calatoreasca in Israel, Palestina și Liban, noteaza Reuters. “Nu poate fi exclusa posibilitatea unei escaladari bruște a operațiunilor militare, ceea ce ar cauza dificultați semnificative in parasirea acestor trei țari. Orice escaladare poate…

- Cetatenii francezi ar trebui sa se „abtina” de la calatorii in Iran, Israel, Liban si teritoriile palestiniene, a declarat vineri Ministerul de Externe pentru AFP. In contextul in care tensiunile continua sa creasca in Orientul Mijlociu, dupa luni de conflict intre Israel si Hamas, cetatenii francezi…

- Ministerul rus de Externe a transmis cetatenilor sai sa evite calatoriile catre Orientul Mijlociu, in special Israel, Liban si teritoriile palestiniene, noteaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.

- Ministerul de Externe al Kirgizstanului isi indeamna cetatenii sa-si amane calatoriile nenecesare in Rusia, dupa atacul de la sala de concerte din Moscova care a fost atribuit imigrantilor din regiunea Asiei Centrale, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Evenimentele au sporit sentimentul anti-imigranti…

- Dupa izbucnirea conflictului din Fașia Gaza, China a acționat pentru incheierea unui armistițiu, protejarea civililor și imbunatațirea crizei umanitare. Diplomatul chinez Wang Kejian a vizitat Egipt, Palestina, Israel, Qatar și alte țari din Orientul Mijlociu pentru impulsionarea destinderii situației…

- Ministerul de Externe(MAE) a transmis luni seara, 12 februarie, ca romanii care vor sa plece in strainatate trebuie sa citeasca atent condițiile de calatorie pentru țarile pe care le viziteaza, din cauza creșterii numarului de cazuri de imbolnavire cu „malarie de import”, incepand cu ianuarie, potrivit…

- Ministerul rus de Externe a estimat vineri ca manevrele militare "Steadfast Defender 2024", cele mai ample exercitii militare desfasurate de Alianta Nord-Atlantica de la incheierea Razboiului Rece, pot avea consecinte "tragice" pentru Europa, relateaza EFE.