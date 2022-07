Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda masurilor luate de Guvern, aproape jumatate de milion de angajați au iesit de pe piata. Cele mai afectate domenii sunt HORECA si constructiile. In cei 2 ani plini de incertitudine romanii care nu au luat calea strainatații s-au reprofilat.

- La doar cateva saptamani dupa examenul de Bacalaureat, tot mai mulți tineri iși cauta un loc de munca. Nu mai vor sa aștepte pana la terminarea studiilor, explica Ana Calugaru, reprezentanta unei platforme de recrutare. „Pandemia a responsabilizat destul de mult candidații tineri și foarte tineri –…

- Primele șase luni ale acestui an au marcat creșteri exponențiale pe aproape toate palierele pentru eJobs Romania. Poziția de lider al pieței locale de recrutare online a fost consolidata nu doar de numarul mare de joburi postate de catre angajatori, ci și de volumul de companii nou intrate in platforma…

- Dupa cei doi ani de pandemie, de izolare in fata calculatorului, specialistii oftalmologi atrag atentia asupra faptului ca numarul cazurilor de miopie a crescut, mai ales in randul copiilor. Prof.dr. Camelia Bogdanici, sefa Clinicii de Oftalmologie din cadrul Spitalului Sfantul Spiridon, a spus ca 80-…

- Primul caz de variola maimutei a fost depistat in Brazilia la un barbat, in varsta de 41 de ani, care a calatorit in Europa, a anuntat joi Ministerul Sanatatii brazilian, informeaza News.ro. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a inregistrat deja aproape 1.000 de cazuri in 29 de tari unde maladia…

- Primele cazuri confirmate de variola maimutei au fost depistate la inceputul lunii mai in Europa si in America de Nord. Autoritațile sanitare la nivel mondial se tem ca maladia s-ar putea propaga in Africa de Vest, dar și in restul lumii. Boala se manifesta prin febra, dureri de cap, dureri musculare,…

- Invadarea militara a Ucrainei de catre Rusia vine dupa o suita de crize ce au cuprins lumea - pandemia și criza energetica generata de creșterea brutala a prețului energiei, care, in esența, inseamna o scumpire a vieții. Ieșirea din pandemie, ce este anticipata pentru acest an in Europa, este urmata,…