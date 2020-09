Stiri pe aceeasi tema

- Imagini uimitoare cu Larisa Oprea! Ce a facut soția cunoscutului cantareț de fața cu fiica ei? Melissei nu i-a venit a crede, iar imediat i s-a facut rau. Dezvaluirile șocante vin din partea unui apropiat de-al artistului. Dezvaluiri șocante despre Larisa Oprea! Ce a facut de fața cu fiica ei? Scandalul…

- Imagini inedite arata frumusetea Poienii Pelegii, locul din inima Parcului National Retezat de unde pornesc traseele montane spre lacurile glaciare si spre varfurile de pana la 2.500 de metri ale masivului.

- Am crede ca Ana Baniciu și Raluka fac eforturi mari pentru a arata atat de bine, dar, de fapt, se mențin cu... burgeri. Artistele nu au mai ținut cont de reguli, așa ca au spus „adio” dietelor și au mancat pe saturate. Paparazzi Spynews.ro au surprins momentele inedite cu cele doua artiste la o terasa…

- Marți, 18 august 2020, incepand cu ora 21.00, in Parcul Tineretului din Sebeș, va avea loc un eveniment inedit: Eduard Schneider va oferi comunitații locale imagini unice, din Sebeșul antebelic. Pentru a completa atmosfera, fundalul muzical va fi asigurat de Ovidiu Parjol, care va interpreta partituri…

- Lavinia Pirva nu se dezice și profita de orice ocazie pentru a le arata fanilor sai ce bine arata și ce fericita este, indiferent de locația in care se afla. Paparazzi SpyNews.ro au surprins imagini rare cu soția lui Ștefan Banica, la o scurta sesiune de fotografii...pe strada.

- Iulian Miu este cunoscut pentru mișcarile cu mingea pe teren, inca de pe vremea cand performa la FCSB, dar puțini știu cum se transforma sportivul in preajma fiicei sale. Paparazzi SpyNews.ro au aflat insa, și ne arata și noua cum și-a luat fostul fotbalistul rolul de parinte in serios.

- Adrian Mutu pare sa nu fie aproape deloc speriat de pandemia de coronavirus din lume, mai ales cand il vedem aproape zilnic pe la terase și cafenele, in compania prietenilor sai. Paparazzi SpyNews.ro au surprins imagini cu „Briliantul” in timp ce poarta o discuție foarte importanta...la telefon.

- Imagini spectaculoase cu cometa NEOWISE au fost surprinse in Paltiniș. Este cea mai stralucitoare cometa vizibila in nordul Terrei, potrivit StirileProtv.Pe cerul Romaniei se poate vedea in aceste zile una dintre cele mai frumoase comete din ultimile decenii. Neowise este descoperita recent de telescopul…