Stiri pe aceeasi tema

- Și Timișoara ajunge in etapa vaccinarii de tip drive through. ”Caștigatoare” pentru a gazdui locația unde doctorii te vor vaccina stand in mașina este parcarea Shopping City, de pe Calea Șagului. De vineri, 7 mai, și pana pe 7 august, acest procedeu de vaccinare, fara coborarea din autoturism, va putea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a aprobat astazi deschiderea, la Timișoara, a unui centru de vaccinare anti-COVID de tip „drive through”. Timișorenii, dar nu numai, se vor putea vaccina din mașina, timp de trei luni, incepand de maine, in parcarea Shopping City. „Comitetul Județean…

- Sala Sporturilor “Constantin Jude” (fosta Olimpia) va functiona cu destinatie de centru de vaccinare in perioada 14-17 mai. Acelasi lucru se va intampla si cu Sala Polivalenta a Centrului de Afaceri, dar in perioada 23 – 26 aprilie. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJUS), convocat de prefectul…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de prefectul Zoltan Nemeth, astazi, in ședința online, a aprobat o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul localitaților din Timiș. In anexe este prevazuta rata de infectare pe ultimele 14 zile, in baza…

- Prefectul de Timiș, Zoltan Nemeth, va convoca, astazi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența pentru a discuta daca se aproba prelungirea sau nu a carantinei pentru Timișoara, Dumbravița, Moșnița Noua, Giroc și Ghiroda. Se așteapta sosirea de la INSP a avizelor dupa ce DSP Timiș a trimis catre…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a afirmat, legat de nemulțumirea președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, fața de impunerea carantinei in Timișoara prin ordinul semnat de șeful DSU, Raed Arafat, ca aceasta masura poate fi luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența…

- Primul centru de vaccinare din Romania care va funcționa in regim non-stop va fi deschis la Timișoara, la Spitalul Județean de Urgența. Anunțul a fost facut de prefectul județului Timiș, Zoltan Nemeth, pe pagina sa de Facebook. El spune ca incepand cu 23 martie in Timiș vor ajunge noi doze din vaccinul…

- Timisoara si alte patru localitati din judet au intrat in carantina , iar autoritatile locale au solicitat accelelarea campaniei de vaccinare pentru a reduce rata infectarii, care a ajuns la 7,49. In cel mai scurt timp se va trimite spre Timișoara un numar mai mare de doze de vaccin pentru a putea accelera…