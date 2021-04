Undă verde pentru companiile care vor să-și vaccineze angajații. Cum se procedează Toate societațile comerciale care doresc sa-și vaccineze angajații impotriva SarsCov – 2 o pot face in mod gratuit, apeland la echipele mobile din centrele de vaccinare. In cazul companiilor care nu au medic angajat, se apeleaza la echipele mobile iar planificarea se face prin intermediul Direcțiilor de Sanatate Publica. 30 de companii private s-au inscris in campania de vaccinare, in aceasta saptamana, a anunțat marți Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, vicepreședinte al Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Conform… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

