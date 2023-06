Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala ”Apele Romane” (ANAR) anunta ca 35 de tone de petrol s-au scurs in Dunare, de la o nava sub pavlion bulgaresc, pe cursul principal al Dunarii, langa Celarevo (Serbia), timpii estimati pentru propagarea poluarii fiind de 24-30 ore pana la intrarea in tara, potrivit news.ro.”35…

- O cantitate de 35 de tone de petrol, provenita de la o nava sub pavilion bulgaresc, s-a scurs in Dunare, pe teritoriul Serbiei, informeaza Administratia Nationala ”Apele Romane” (ANAR). „35 de tone de produse petroliere s-au scurs de la o nava sub pavilion bulgaresc pe cursul principal al Dunarii, langa…

